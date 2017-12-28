Поздравляем с Наступающим Новым 2018 Годом!

Автор: Горбунов Евгений
28 Декабрь 2017

С Наступающим Новым Годом!!!Уважаемые коллеги, друзья и подписчики!

Администрация портала «Мясо. Мясопродукты. Пищевые технологии» искренне поздравляет Вас с Наступающим Новым 2018 Годом!

И желает в Новом Году богатырского здоровья Вам и Вашим близким, счастливого и светлого будущего, успехов в реализации намеченных Вами проектов и планов, а также что бы Вам сопутствовала удача.

И как в пословице: «Дорогу осилит идущий», по этому идите, трудитесь, развивайтесь, ни когда не останавливайтесь и не сдавайтесь.

 

С Уважением, Горбунов Евгений.

Рулет из рубца. Технология. Эксперимент

Автор: Горбунов Евгений
25 Декабрь 2017

Рулет из рубца. Технология. ЭкспериментУважаемые друзья и подписчики.

В сегодняшней статье хочу поделиться с Вами некоторыми особенностями производства Рулета из рубца КРС, а также своими впечатлениями о произведенном продукте и оценкой экономической целесообразности его производства.

Производство рулетов из рубца на мясоперерабатывающих предприятиях полного цикла производства, может иметь место при расширении ассортимента производимой продукции, увеличению глубины переработки сырья, и некоторых других факторах.

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Суповые концентраты. Технология

Автор: Горбунов Евгений
20 Декабрь 2017

Суповые концентраты. ТехнологияУважаемые друзья и подписчики!

В сегодняшней статье будет подробно рассмотрена тема производства жидких концентратов суповых основ, которые в последнее время являются достаточно актуальным на продовольственных рынках и пользуются определенным спросом среди потребителей. Так же альтернативным вариантом использования является производство полуфабрикатов типа (лапши быстрого приготовления, готовых блюд таких как соус — например для чебупелей или жаренные пельмени и другие).

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Обработка мясокостных субпродуктов

Автор: Горбунов Евгений
13 Декабрь 2017

В современных экономических условиях промышленное производство идет по пути интенсификации производства и рационального использования сырьевых ресурсов. Мясоперерабатывающие производства также стремятся использовать современные технологии производства, снизить потери сырья, а также увеличить экономику производства — одним из таких направлений является обработка и использование низкосортного сырья при первичной переработке скота.

В сегодняшней статье будет рассмотрен вопрос по обработке мясокостных продуктов, получаемых от сельскохозяйственных животных, к ним можно отнести: головы, хвосты, ноги.

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Промышленная утилизация пищевых отходов

Автор: Горбунов Евгений
08 Декабрь 2017

При современных тенденциях развития рынка, новых вызовах, а также изменчивости спроса потребителей (как конечных, так и ритейл-сетях), а также при ошибках или несовершенстве логистики, возникают ситуации когда существенные объемы продукции возвращается производителю, также к данной категории относятся пищевые и биологические отходы образующиеся при функционировании мясоперерабатывающих предприятий.

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