Поздравляем с Наступающим Новым 2018 Годом!

Уважаемые коллеги, друзья и подписчики!
Администрация портала «Мясо. Мясопродукты. Пищевые технологии» искренне поздравляет Вас с Наступающим Новым 2018 Годом!
И желает в Новом Году богатырского здоровья Вам и Вашим близким, счастливого и светлого будущего, успехов в реализации намеченных Вами проектов и планов, а также что бы Вам сопутствовала удача.
И как в пословице: «Дорогу осилит идущий», по этому идите, трудитесь, развивайтесь, ни когда не останавливайтесь и не сдавайтесь.
С Уважением, Горбунов Евгений.
Уважаемые друзья и подписчики.
В сегодняшней статье хочу поделиться с Вами некоторыми особенностями производства Рулета из рубца КРС, а также своими впечатлениями о произведенном продукте и оценкой экономической целесообразности его производства.
Производство рулетов из рубца на мясоперерабатывающих предприятиях полного цикла производства, может иметь место при расширении ассортимента производимой продукции, увеличению глубины переработки сырья, и некоторых других факторах.
Уважаемые друзья и подписчики!
В сегодняшней статье будет подробно рассмотрена тема производства жидких концентратов суповых основ, которые в последнее время являются достаточно актуальным на продовольственных рынках и пользуются определенным спросом среди потребителей. Так же альтернативным вариантом использования является производство полуфабрикатов типа (лапши быстрого приготовления, готовых блюд таких как соус — например для чебупелей или жаренные пельмени и другие).
В современных экономических условиях промышленное производство идет по пути интенсификации производства и рационального использования сырьевых ресурсов. Мясоперерабатывающие производства также стремятся использовать современные технологии производства, снизить потери сырья, а также увеличить экономику производства — одним из таких направлений является обработка и использование низкосортного сырья при первичной переработке скота.
В сегодняшней статье будет рассмотрен вопрос по обработке мясокостных продуктов, получаемых от сельскохозяйственных животных, к ним можно отнести: головы, хвосты, ноги.
При современных тенденциях развития рынка, новых вызовах, а также изменчивости спроса потребителей (как конечных, так и ритейл-сетях), а также при ошибках или несовершенстве логистики, возникают ситуации когда существенные объемы продукции возвращается производителю, также к данной категории относятся пищевые и биологические отходы образующиеся при функционировании мясоперерабатывающих предприятий.