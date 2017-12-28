Поздравляем с Наступающим Новым 2018 Годом! Автор: Горбунов Евгений

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43 Уважаемые коллеги, друзья и подписчики! Администрация портала «Мясо. Мясопродукты. Пищевые технологии» искренне поздравляет Вас с Наступающим Новым 2018 Годом! И желает в Новом Году богатырского здоровья Вам и Вашим близким, счастливого и светлого будущего, успехов в реализации намеченных Вами проектов и планов, а также что бы Вам сопутствовала удача. И как в пословице: « Дорогу осилит идущий », по этому идите, трудитесь, развивайтесь, ни когда не останавливайтесь и не сдавайтесь. С Уважением, Горбунов Евгений.

Рулет из рубца. Технология. Эксперимент Автор: Горбунов Евгений

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61 Уважаемые друзья и подписчики. В сегодняшней статье хочу поделиться с Вами некоторыми особенностями производства Рулета из рубца , а также своими впечатлениями о произведенном продукте и оценкой экономической целесообразности его производства. Производство рулетов из рубца на мясоперерабатывающих предприятиях полного цикла производства, может иметь место при производимой продукции, увеличению глубины переработки сырья, и некоторых других факторах. Читать далее

Суповые концентраты. Технология Автор: Горбунов Евгений

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63 Уважаемые друзья и подписчики! В сегодняшней статье будет подробно рассмотрена тема производства жидких концентратов суповых основ, которые в последнее время являются достаточно актуальным на продовольственных рынках и пользуются определенным спросом среди потребителей. Так же альтернативным вариантом использования является производство полуфабрикатов типа (лапши быстрого приготовления, готовых блюд таких как соус — например для или жаренные и другие). Читать далее

Обработка мясокостных субпродуктов Автор: Горбунов Евгений

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88 В современных экономических условиях промышленное производство идет по пути интенсификации производства и рационального использования сырьевых ресурсов. Мясоперерабатывающие производства также стремятся использовать современные технологии производства, снизить потери сырья, а также увеличить экономику производства — одним из таких направлений является обработка и использование низкосортного сырья при . В сегодняшней статье будет рассмотрен вопрос по обработке мясокостных продуктов, получаемых от сельскохозяйственных животных, к ним можно отнести: головы, хвосты, ноги. Читать далее